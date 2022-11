Violenza sulle donne: i dati dei carabinieri di Merano e Brunico

venerdì, 25 novembre 2022

Brunico (Bolzano) – Le caserme di Merano e Brunico (Bolzano) hanno al loro interno la “stanza tutta per sé” ove le vittime dei reati più delicati possono denunciare nel massimo del comfort e della riservatezza.

Per quanto riguarda l’attività operativa dei carabinieri nella provincia di Bolzano, nel 2021, da gennaio a ottobre, le persone denunciate dall’Arma con riferimento agli atti persecutori sono 62 (di cui 1 in stato arresto) e con riguardo ai primi dieci mesi del 2022, 66 (di cui 3 in stato arresto).

Per quanto attiene ai maltrattamenti in famiglia, nel 2021, da gennaio a ottobre, le persone denunciate sono 139 (di cui 9 in stato arresto). Con riferimento al periodo gennaio – ottobre dell’anno in corso, sono 116 (di cui 10 in stato arresto).

Nel 2021, da gennaio a ottobre, per reati di violenza sessuale, l’attività condotta ha consentito di denunciare 27 persone in stato di libertà e 2 in stato d’arresto, mentre nei primi dieci mesi del 2022, 27 in stato di libertà e 4 d’arresto.