Vietato cacciare a Campolaro, il Tar sospende la delibera del Comune di Bienno

sabato, 3 dicembre 2022

Bienno (Brescia) – Vietato cacciare nella zona di Campolaro, in territorio Bienno (Brescia). Il Tar di Brescia ha sospeso la delibera del Comune di Bienno che aveva rivisto le aree dove è possibile cacciare. Una querelle che si trascina da anni: il commissario prefettizio aveva definito le aree dove è possibile cacciare, ed escluso Campolaro. Invece il sindaco Ottavio Bettoni ha proposto ed è stata approvata dal Consiglio comunale una delibera per l’annullamento in autotutela della determinazione commissariale.

L’atto è stato impugnato al Tar dall’associazione Lega per l’abolizione della caccia e i giudici hanno sospeso la delibera e fissato al 5 maggio l’udienza per entrare nel merito.