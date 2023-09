Vezza d’Oglio, oggi l’ultimo saluto a Luigi Giovanni Facchinetti

lunedì, 18 settembre 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – L’Alta Valle Camonica si è stretta ieri alla famiglia di Luigi Giovanni Facchinetti (nella foto), l’agricoltore morto sabato mattina a Pontagna di Temù schiacciato dal suo trattore.

Il 75enne abitava a Vezza d’Oglio (Brescia) e nella sua abitazione in via Nazionale decine di persone – familiari, amici e conoscenti – hanno fatto sentire la loro vicinanza alla moglie Gabriella, figlie Antonella e Cinzia e il figlio Pietro. Nel pomeriggio di ieri presso la casa di via Nazionale a Vezza d’Oglio, dove è stata allestita la camera ardente, si è tenuta la veglia funebre e oggi – lunedì 18 settembre, alle 15 – sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Vezza d’Oglio.

di A. Pa.