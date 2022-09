Valsugana: licenziato dalla ditta, incendia l’auto del titolare

giovedì, 15 settembre 2022

Pergine Valsugana – Incendio doloso di autovettura, denunciati un45enne e un 47enne. Nel pomeriggio di ieri in Valsugana i carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento), coadiuvati da quelli di Baselga di Pinè (Trento) hanno svolto serrate indagini per risalire ai responsabili dell’incendio doloso di martedi 12 settembre della berlina di proprietà di un imprenditore della valle, impegnato nel settore edile.

Gli elementi raccolti e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza di ultima generazione posizionate nei luoghi prossimi all’accaduto e messe a disposizione dal Comune di Pergine Valsugana, hanno consentito ai militari di riconoscere prontamente uno dei due soggetti, un 47enne, nullafacente, già noto alle forze dell’ordine ed in seguito anche l’altro, un 45enne anch’egli pregiudicato e di professione manovale, alloggiati entrambi non molto lontano dalla zona dell’incendio. Uno dei due pur avendo negato le responsabilità ha comunque a suo sfavore il movente, ovvero il licenziamento dalla ditta di impresa edile avvenuto nel mese di aprile. Inoltre l’altro, presentava dei segni di bruciatura all’altezza dell’arcata sopraccigliare, il che non ha lasciato alcun dubbio ai carabinieri sul fatto che abbia utilizzato il liquido infiammabile e le stesse fiamme generatesi verosimilmente lo abbiano “scottato”. Il deplorevole gesto di ripicca non ha fatto altro che consentire ai carabinieri che hanno svolto le indagini di segnalare i due – già conosciuti alle forze dell’ordine – alla Procura della Repubblica di Trento.