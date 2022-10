Valle Camonica: viola la norma e abbatte capriolo, denunciato cacciatore

venerdì, 7 ottobre 2022

Breno (Brescia) – Nel Comprensorio alpino C4, Bassa Valle Camonica, la caccia agli ungulati e quindi anche al capriolo è consentita esclusivamente in caccia di selezione nelle giornate di lunedì, giovedì e sabato solo con l’uso della carabina a palla unica.

Mercoledì scorso – giornata vietata – una pattuglia della Polizia Provinciale Nucleo Ittico Venatorio del distaccamento di Breno ha sequestrato un bellissimo esemplare di capriolo maschio abbattuto con munizioni spezzata e con l’ausilio di un cane segugio. Il cacciatore trasgressore, oltre a rispondere all’autorità giudiziaria per caccia con mezzi vietati, e dovrà sborsare come prevede la legge una somma di 3000 euro quale rimpiazzo del capo non essendo autorizzato al prelievo dell’ungulato all’interno del Comprensorio Alpino C4 .