Valle Camonica, intervento del Soccorso alpino per uno scialpinista in difficoltà

lunedì, 12 dicembre 2022

Breno – Intervento oggi pomeriggio per la V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino per uno scialpinista in difficoltà nella zona tra Malga Cadino e il Monte Frerone. L’attivazione da parte della centrale è arrivata alle 14, quando l’escursionista non riusciva più a scendere dalla cima. Il territorio di norma rientra nell’ambito della Stazione di Breno ma siccome con la neve il percorso più breve è quello che sale dalla Val Sabbia, sono partite le squadre della Stazione omonima del Cnsas, con due tecnici, più altri due in supporto, che si sono portati in zona con la motoslitta. L’amico che era con lo scialpinista dapprima è riuscito a restare in contatto con i soccorritori ma poi è caduta la linea, allora si è spostato in basso fino a dove è riuscito a telefonare di nuovo. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha recuperato l’uomo. L’intervento è finito intorno alle 16.