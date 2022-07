Valle Camonica, escursionista soccorsa vicino al rifugio Laeng

lunedì, 4 luglio 2022

Borno – Intervento in Valle Camonica oggi per il Soccorso alpino bresciano. Verso le 17:30 i tecnici della Stazione di Breno sono stati attivati per una donna che si era infortunata mentre stava scendendo dal Monte Arano, nella zona del rifugio Laeng.

Era sopra l’abitato di Borno quando ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Sono partite subito le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico; alcuni tecnici sono saliti da Borno, altri dal Centro operativo di Esine. La centrale ha attivato anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Brescia. I soccorritori, dopo un percorso che ha richiesto una quarantina di minuti di cammino, hanno raggiunto l’infortunata; nel frattempo è arrivato anche l’elicottero, che ha sbarcato il tecnico Cnsas di elisoccorso e l’équipe sanitaria. Dopo la valutazione, la donna è stata trattata, messa in sicurezza e imbarcata con il verricello a bordo dell’elicottero, per il trasporto in ospedale. L’intervento è terminato poco dopo le 19:30.