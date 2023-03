Valle Camonica e Val Cavallina piangono Gabriella Barbieri

sabato, 18 marzo 2023

Valbondione (Bergamo) – Muore sotto gli occhi del marito durante l’escursione in Valbondione: stava percorrendo un sentiero nella zona tra il rifugio Baroni al Brunone e la vetta del Pizzo Redorta quando – per un malore – Gabriella Barbieri è caduta, ripotando lesioni gravissime. La 53enne, originaria di Darfo Boario Terme (Brescia), residente a Monasterolo (Bergamo), è stata soccorsa e trasportata con l’eliambulanza di Areu al Papa Giovanni di Bergamo dove è spirata. Sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto da parte dei carabinieri della compagnia di Clusone.

Grande cordoglio anche a Darfo Boario Terme dove Gabriella Barbieri era nata e sovente tornava. Lascia il marito e madre di Axel e Sandy.