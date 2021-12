Val Poschiavo: segnaletica divelta, annullate 224 multe

domenica, 19 dicembre 2021

Val Poschiavo – Cartello di segnaletica dell’autovelox divelto, cancellate 224 multe inflitte la scorsa estate a San Carlo in Val Poschiavo. Gli automobilisti e motociclisti in transito sulla strada della Val Poschiavo erano stati sanzionati per eccesso di velocità, avendo superato i 50 km/h. In totale 21mila franchi. Un automobilista ha fatto ricorso, indicando la motivazione nel cartello di segnaletica che era stato divelto e non visibile agli autisti in transito. Dagli accertamenti è stato confermato che il cartello non era visibile e quindi sono state cancellate le multe. La Polizia cantonale ha svolto indagini e scoperto chi aveva divelto il cartello – il titolare di un’impresa edile – ed ha chiesto i danni, chiedendo i 21mila franchi del mancato incasso delle multe.