Uccise la madre a Breno, nuova perizia su Vincenzo Capano

sabato, 24 settembre 2022

Breno – E’ stata disposta una nuova perizia, questa volta disposta della presidente della Corte d’Assise del tribunale di Brescia Cristina Ardenghi, per valutare la pericolosità sociale di Vincenzo Capano, il 28enne di Breno (Brescia), che due anni fa uccise la madre Francesca Mesiano.

Il giovane si trova attualmente alla Rems (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza ) di Castiglione delle Stiviere (Mantova). In precedenza i consulenti di parte avevao effettuatop una perizia e concluso per l’incapacità di intendere e volere del 28enne di Breno. Ora la nuova perizia che sarà consegnata entro il 18 novembre quando ci sarà la nuova udienza.