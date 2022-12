Uccise il fratello a Rogno, condannato a 17 anni e 4 mesi

mercoledì, 28 dicembre 2022

Rogno (Bergamo) – E’ passata in giudicato la condanna a 17 anni e 4 mesi di Mohamed Mouhal. In primo grado era stato condannato a 20 anni, ridotti in Appello a 17 anni e 4 mesi che sono ora diventati definitivi. Mohamed Mouhal, 42 anni, marocchino è stato condannato per l’omicidio del fratello minore il 34enne Hicham al termine di una lite: secondo quanto ricostruito, l’imputato aveva ucciso a botte il fratello, dopo una banale lite causata anche dall’alcol il 24 ottobre del 2019, poco dopo una cena nell’appartamento dei via Roma a Rogno (Bergamo).