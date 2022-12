Trento, sequestrati 2,5 kg di eroina: arrestato un tunisino irregolare

venerdì, 30 dicembre 2022

Trento – A Trento controllo in mattinata della Squadra Mobile al parco Salè nell’ambito dell’azione anti-spaccio. Alla vista del personale, un gruppo di ragazzi si è dato alla fuga: raggiunti dopo un inseguimento, è stato rinvenuto uno zaino con 2.5 kg di eroina, che avrebbe fruttato 100mila euro.

Il ragazzo, di nazionalità tunisina, già in precedenza è stato sottoposto ad arresto per lo stesso reato da parte della Squadra Mobile di Trento. E’ stato arrestato per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In quanto irregolare, si attende il nulla osta al rimpatrio.