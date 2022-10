Trento: Luisa Zappini dovrà risarcire la Provincia di 170.791 euro

lunedì, 17 ottobre 2022

Trento – Luisa Zappini, ex responsabile della Centrale Unica d’emergenza del Trentino, è stata condannata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento per danno erariale e dovrà risarcire la Provincia di Trento di 170.791 euro.

I giudici contabili, nella sentenza 79 del 14 ottobre scorso, hanno accolto l’istanza dell’accusa, e condannato Luisa Zappini.

I fatti: dalle indagini della Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Trento, coordinati dalla Procura della Corte dei conti di Trento, è emersa un’indebita percezione di retribuzione in ore di assenza dal servizio, indebita percezione di rimborsi e per permessi retribuiti ai sensi della legge 104 per gli anni 2015, 2016 e 2017. La sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti di Trento pone fine all’inchiesta iniziata quattro anni.