Trento, domato l’incendio nella discarica Ischia Podetti

giovedì, 11 agosto 2022

Trento – Discarica Ischia Podetti, incendio domato nella notte grazie all’impegno di oltre 80 vigili del fuoco.

L’incendio divampato nell’area della discarica di Ischia Podetti a Trento nord è stato estinto grazie al lavoro coordinato di oltre 80 operatori appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari di Cognola, Gardolo, Fornace, Lavis, Meano, Ravina, Romagnano, Vigolo Baselga, Sardagna e Sopramonte. Il materiale ammassato nel piazzale della discarica è stato smosso attraverso l’impiego di tre pale meccaniche: un’operazione attraverso la quale è stato scongiurato il rischio che le fiamme si propagassero ulteriormente. L’area è stata illuminata per l’intera notte con le fotoelettriche per consentire ai Vigili del fuoco di monitorare la situazione, eventuali piccoli focolai che dovessero svilupparsi saranno domati attingendo l’acqua dal fiume Adige.

Il Corpo permanente dei vigili del fuoco e le autorità preposte valuteranno le possibili origini dell’incendio. Contestualmente saranno compiuti gli approfondimenti necessari da parte dell’Appa. L’accesso alla ciclabile sarà interdetto alla cittadinanza anche nelle prossime ore, alla luce del denso fumo che continua a investire la zona. Terna ha riattivato la linea elettrica che passa in prossimità della discarica, dopo la breve sospensione che peraltro non ha creato alcun disagio alla cittadinanza.