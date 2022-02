Trentino, situazione Covid e prenotazioni per vaccino Novavax e quarte dosi. I numeri della Lombardia dopo la zona bianca

lunedì, 28 febbraio 2022

Sondrio – Primo giorno di zona bianca per la Lombardia. Stabili sotto quota 100, a 97, i ricoverati in terapia intensiva, continuano a calare i ricoverati nei reparti (-7). A fronte di 20.185 tamponi effettuati, sono 1.388 i nuovi positivi (6,8%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 20.185, totale complessivo: 32.989.784

– i nuovi casi positivi: 1.388

– in terapia intensiva: 97 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.052 (-7)

– i decessi, totale complessivo: 38.603 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 451 di cui 242 a Milano città;

Bergamo: 72;

Brescia: 185;

Como: 77;

Cremona: 31;

Lecco: 21;

Lodi: 20;

Mantova: 51;

Monza e Brianza: 134;

Pavia: 96;

Sondrio: 29;

Varese: 129.

I NUMERI DEL TRENTINO

Tre nuovi decessi purtroppo appesantiscono il rapporto odierno sulla diffusione del Coronavirus in Trentino. Si tratta di due uomini, un ultra 80enne e un ultra novantenne, entrambi deceduti in ospedale, e di una donna, ultra novantenne: tutte e tre le persone decedute erano vaccinate e con patologie pregresse. Oggi risultano 111 nuovi contagi, quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici, con 2 casi positivi al molecolare (su 138 test effettuati) e 109 all’antigenico (su 1.625 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Resta stabile la situazione negli ospedali: al momento sono 60 i pazienti ricoverati, di cui 6 in rianimazione. Ieri a fronte di 6 ricoveri ci sono state 4 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede:

3 nuovi casi tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

11 tra 6-10 anni

3 tra 11-13 anni

6 tra 14-18 anni

32 tra 19-39 anni

34 tra 40-59 anni

7 tra 60-69 anni

8 tra 70-79 anni e

7 tra gli over 80.

Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.184.389, di cui 423.595 seconde dosi e 311.545 terze dosi. Calano i casi attivi che scendono a 3.610 (142 in meno). Infine, 251 nuovi guariti portano il totale a 133.821.

PRENOTAZIONI VACCINO IN TRENTINO

A partire dalle ore 12 di domani 1° marzo sarà possibile scegliere di essere immunizzati con il vaccino Novavax, l’ultimo vaccino arrivato nei magazzini di Apss. In aggiunta alla programmazione delle somministrazioni con i vaccini Pfizer e Moderna, chi lo vorrà potrà scegliere le sedute con Novavax accedendo al Cup-online di Apss. Dalla stessa data le persone fragili immunodepresse potranno prenotare il richiamo del ciclo vaccinale primario di tre dosi (quarta dose). Come per le somministrazioni precedenti i circa 5.500 aventi diritto riceveranno un sms di invito alla prenotazione da effettuare al Cup-online.

Da domani, i nati dal 2004 in poi, potranno prenotare la vaccinazione con Novavax al Cup-online (https://cup.apss.tn.it). I vaccini disponibili sono circa 9mila; il vaccino verrà utilizzato solo per il ciclo primario e non per i richiami booster.

Prenotando la prima dose verrà automaticamente fissato anche l’appuntamento per effettuare la seconda dose, a distanza di 21 giorni, con la stessa tipologia di vaccino. Per garantire la copertura e l’efficacia del vaccino è importante rispettare le tempistiche di somministrazione delle due dosi.

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali ricordiamo come sempre di presentarsi puntuali (non più di cinque minuti prima), con la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione (consenso e scheda anamnestica) già compilati (https://bit.ly/3aUwBCX).

In prossimità della data degli appuntamenti sarà inviato un sms di promemoria del giorno e ora della vaccinazione.