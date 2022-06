Tragedia sulle montagne della Valtellina, morto 60enne

giovedì, 2 giugno 2022

Buglio in Monte – Tragedia sulle montagne della Valtellina, un uomo di 60 anni ha perso la vita poco dopo mezzogiorno all’Alpe Scermendone, in territorio di Buglio in Monte (Sondrio). L’escursionista era con un amico quando, per cause ancora ignote, è precipitato per un centinaio di metri vicino alla Croce dell’Olmo, a 2300 metri di quota.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Morbegno insieme al Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e all’elisoccorso di Areu, inviato dalla centrale di Como. L’equipe medica, giunta sul posto ha constato il decesso del 60enne. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per chiarire le cause dell’incidente mortale in quota.