Tragedia nella notte in Alto Adige: morto autista 37enne

domenica, 19 giugno 2022

Mules – Tragedia nella notte sulle strade dell’Alto Adige. Poco dopo la mezzanotte in un incidente stradale a Mules (Bolzano) ha perso la vita un 37enne. Sul posto sono giunti i sanitari, i vigli del fuoco e le forze dell’ordine, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare: era avvolto tra le lamiere dell’auto.

Secondo le prime informazioni e, al vaglio degli inquirenti, la vettura mentre stava percorrendo la statale del Brennero è uscito di strada ed è andata a sbattere in modo violentissimo contro un edificio. La strada è rimasta chiusa un paio d’ore per consentire gli interventi dei soccorritori, e i vigili del fuoco hanno utilizzato le pinze idrauliche per estrarre la vittima dalle lamiere dell’abitacolo.