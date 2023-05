Tragedia nei boschi di Bagolino: travolto da albero, muore 33enne

giovedì, 25 maggio 2023

Bagolino (Brescia) – Tragedia in mattinata nei boschi di Bagolino (Brescia), in località Cerreto. Un boscaiolo è rimasto schiacciato da un albero durante le operazioni di taglio piante in una zona impervia. I colleghi di lavoro hanno chiesto l’intervento dei soccorritori e sul posto sono giunti l’equipe medica del 118 dalla centrale operativa di Brescia con l’elisoccorso, un’ambulanza alla base di partenza a Bagolino, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e i carabinieri della locale Stazione.

L’equipe medica ha constatato sul posto il decesso dell’operaio 33enne. Sono in corso accertamenti dei carabinieri – su disposizione della Procura di Brescia – per chiarire le cause dell’infortunio mortale.

di Dan. Pap.