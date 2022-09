Tragedia in Valtellina: travolto da una pianta, muore 29enne

sabato, 10 settembre 2022

Tartano – Tragedia nei boschi della Valtellina: in mattinata un giovane è morto mentre stava tagliando delle piante nei boschi sopra Tartano (Sondrio). L’infortunio è accaduto in mattinata, il 29enne valtellinese aveva raggiunto la zona per il taglio di alcune piante, quando – per cause al vaglio dei carabinieri della locale Stazione – è stato travolto da un albero ed è deceduto sul colpo.

Sul posto sono giunti l‘elisoccorso dalla centrale di Caiolo (Sondrio) e i tecnici del Soccorso Alpino della Delegazione Valtellina e Valchiavenna e l’equipe medica del 118 ha constatato il decesso del 29enne. E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Sondrio e sono in corso accertamenti da parte dei tecnici dell’Ats della Montagna, per valutare le misure di sicurezza adottati.

di Da.Pap.