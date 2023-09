Tragedia in Presolana, la vittima è Manuel Faustinelli di Ponte di Legno

domenica, 17 settembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Grande cordoglio in Alta Valle Camonica per la morte di Manuel Faustinelli, 33 anni, precipitato dalla parete nord della Presolana. Il 33enne abitava a Pezzo, frazione di Ponte di Legno, faceva parte del Soccorso Alpino, stazione di Ponte di Legno e della V Delegazione Bresciana ed era dipendente della Sit, la società che gestisce gli impianti di risalita.

In Alta Valle Camonica la notizia è giunta all’ora di cena: Manuel Faustinelli stava stava scalando per esercitazione in cordata con un amico la parete Nord della Presolana, in territorio di Colere (Bergamo), quando, per cause tuttora al vaglio, è precipitato e non ha avuto scampo. L’amico ha subito chiesto aiuto e l’intervento dei soccorritori è stato difficoltoso anche per la presenza di nebbia. Ai colleghi del Soccorso Alpino orobico e all’equipe medica del 118 la constatazione del decesso di Manuel Faustinelli.

di A. P.