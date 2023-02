Tragedia in pista ad Aprica: cinque indagati per omicidio colposo

martedì, 7 febbraio 2023

Aprica (Sondrio) – Sono cinque gli indagati dalla Procura di Sondrio per la morte di Giovanni Pieroni, il 29enne, architetto di La Spezia che il 7 gennaio sulla pista Magnolta in Aprica (Sondrio) è andato a sbattere contro un cannone sparaneve.

L’inchiesta è coordinata dal Pm Marialina Contaldo, è punta a fare chiarezza su quanto è accaduto sulla pista e soprattutto sono erano state poste in essere tutte le misure di sicurezza in pista. I cinque indagati – per omicidio colposo – sono i vertici della società Nuova Sita e responsabili e addetti della sicurezza in pista. Sarà fondamentale per chiudere la fase preliminare dell’inchiesta la perizia affidata dalla Procura di Sondrio a un professionista di Milano.