Tragedia, Castione Andevenno piange Francesco Melè

domenica, 2 ottobre 2022

Castione Andevenno (Sondrio) – La comunità di Castione Andevenno (Sondrio) piange Francesco Melè, 24 anni, morto in Australia. Il 24enne valtellinese, che da cinque anni viveva con la compagna Alessia di Tresenda (Sondrio) a Coogee, sud di Sydney, è precipitato da una scogliera in un punto a picco dell’oceano Pacifico ed è morto per le ferite riportate.

I familiari sono stati avvisati dalla compagna, la sorella e la mamma del 24enne sono partite per l’Australia e nel frattempo sono state avviate le procedure per il rimpatrio della salma. Francesco Melè era legato alla Valtellina e almeno una volta all’anno faceva ritorno. Grande cordoglio e vicinanza alla famiglia dalla comunità di Castione Andevenno.