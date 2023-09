Alta Valle Camonica: tragedia a Temù, 75enne muore schiacciato dal trattore

sabato, 16 settembre 2023

Temù – Tragedia in tarda mattinata in Alta Valle Camonica. A Temù (Brescia), in località Pontagna, un 75enne di Vezza d’Oglio ha perso la vita rimasto schiacciato dal proprio trattore mentre stava operando in una zona impervia per il taglio legna. Sul posto equipe sanitaria con l’ambulanza dell’associazione Amici di Ponte di Legno, oltre ai carabinieri per la ricostruzione di quanto accaduto e i vigili del fuoco. Vana la chiamata per l’elisoccorso da Sondrio, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.