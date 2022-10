Traffico illecito di cani dall’Ungheria, quattro arresti a Trescore

domenica, 23 ottobre 2022

Trescore Balneario (Bergamo) – Traffico illecito di cani tra l’Alto Sebino e la Val Cavallina, quattro arresti. In carcere è finito un 65enne, mentre ai domiciliari sono finiti una 60enne, compagna del 65enne, la figlia di 32 anni e il fidanzato di 33 anni. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e frode in commercio.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo, è scattata nel 2020, l’attività e il traffico illecito di cuccioli di cani, malati e senza vaccinazioni che giungevano dall‘Est Europa è stata monitorata dagli agenti della Polizia Stradale che ora ha sequestrato l’allevamento agricolo della famiglia di Trescore Balneario (Bergamo) e notificato i quattro provvedimenti. Secondo le indagini la famiglia importava illegalmente cuccioli di cane, in particolare dall’Ungheria, senza microchip né vaccinazioni e falsificando i documenti. Poi li vendevano, spacciandolo per diverse razze diverse e in alcuni casi morivano. I quattro saranno interrogati a inizio della prossima settimana.