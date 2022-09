Trafficante di droga arrestato dalla Polizia di Stato a Bolzano

martedì, 20 settembre 2022

Bolzano – La Squadra Mobile di Bolzano ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano di 62 anni, residente a Bolzano, per traffico di droga.

In occasione di un controllo e a causa suo atteggiamento sospetto, gli operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione presso il suo domicilio, rinvenendo, occultata in diversi luoghi, sostanza stupefacente per un totale di 35 grammi di cocaina e 850 grammi di hashish, oltre a 165 cartucce per fucile, che, visti i precedenti di polizia, non poteva detenere.

Il materiale di cui sopra è stato sottoposto a sequestro e, in considerazione di quanto accertato, gli operatori della Squadra Mobile hanno proceduto al suo arresto e lo hanno associato presso la locale Casa Circondariale.