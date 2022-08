Tirano: 27enne valtellinese arrestato per violenza sessuale

mercoledì, 31 agosto 2022

Sondrio – Con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di due donne un 27enne, valtellinese, residente nella media valle, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Tirano. L’episodio sarebbe accaduto il 25 agosto scorso, lungo il sentiero Valtellina nel comune di Villa di Tirano (Sondrio): due donne, in tempi diversi e mentre stavano pedalando lungo la pista ciclabile, sono state avvicinate dal 27enne, anch’egli a bordo di una bicicletta, il quale ha tentato un approccio eccessivo e, nonostante il tentativo di allontanarsi da parte delle due malcapitate, l’uomo è riuscito a palpeggiarle nel tentativo di avere un rapporto sessuale. Non riuscendovi, grazie alla pronta reazione delle donne. Nell’occasione, una delle due è stata fatta cadere dalla bicicletta ed ha riportato alcune lesioni non gravi prima di riuscire a fuggire, mentre all’altra durante la violenza e poco prima di riuscire a scappare, è stata rapinata della borsetta con i propri effetti personali.

Le donne si sono presentate in serata alla Stazione carabinieri di Tirano per sporgere denuncia di quanto accaduto, consentendo l’avvio delle indagini.

I militari si sono subito attivati per risalire all’identità dell’uomo e, grazie alla descrizione fornita e alla conoscenza del territorio, hanno potuto rapidamente restringere la cerchia dei sospettati giungendo in tempi strettissimi alla identificazione del presunto aggressore: 27 anni, valtellinese, residente in zona, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti.

Nel frattempo i carabinieri hanno sorvegliato e pedinato l’uomo, per evitare che potesse mettere in atto altre condotte violente. La Procura di Sondrio ha richiesto al Gip del tribunale di Sondrio e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai carabinieri della Stazione Tirano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tirano. Il 27enne è rinchiuso nel carcere di Sondrio.

