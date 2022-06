Sventate due truffe verso donne anziane a Roverè della Luna

sabato, 11 giugno 2022

Trento – Truffe agli anziani, raggiri sventati a Roverè della Luna (Trento). Nei giorni scorsi, si sono registrati altri due tentativi di truffa a danno di donne anziane. Le vittime, questa volta, grazie anche alla sensibilizzazione effettuata attraverso i mass media dal Comando provinciale dei carabinieri di Trento, non sono cascate nel tranello.

Contattate telefonicamente da una donna, presentatasi come “moglie del maresciallo”, erano state sollecitate a reperire una ingente somma di denaro per far fronte alle conseguenze a cui sarebbero andate incontro le rispettive figlie a causa del loro coinvolgimento in un incidente stradale. Entrambe le signore, subodorando l’imbroglio, non hanno fatto altro che interrompere la conversazione e segnalare il tutto ai Carabinieri.

I militari del comando provinciale di Trento colgono nuovamente l’occasione per invitare i cittadini a diffidare di chiunque avanzi richieste di denaro e a segnalare immediatamente analoghi tentativi di raggiro al Numero Unico di Emergenza 112 o mettendosi in contatto con la più vicina Stazione dei carabinieri.