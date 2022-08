Sul Sebino e nel Bresciano sanzionati due locali e 10 autisti nei guai

martedì, 16 agosto 2022

Iseo – Intensa attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri del Comando provinciale di Brescia in questo fine settimana. Il rafforzamento dei servizi ha interessato la citta di Brescia e tutte le aree a forte vocazione turistica e di particolare affollamento della provincia, dalla montagna ai laghi.

L’attività di prevenzione ha visto anche l’impiego di un elicottero dell’Arma, della motovedetta sul lago di Iseo e dei reparti speciali del Nucleo Antisofisticazione e Ispettorato del Lavoro, che a Desenzano del Garda e a Sirmione hanno sanzionato due locali pubblici per carenze igienico sanitarie.

Complessivamente, sono state sottoposte a controllo 2011 persone e 1262 veicoli: 10 persone trovate alla guida in stato di ebbrezza.