Stroncato da infarto, la Valle Camonica piange Gianluca Gatti

lunedì, 11 luglio 2022

Breno – La Valle Camonica è in lutto per la morte improvvisa di Gianluca Gatti, 52 anni, di Breno (Brescia), istruttore federale d’arrampicata. E’ deceduto mentre stava per iniziare un’arrampicata sulla falesia di Castione della Presolana (Bergamo): Gianluca Gatti, conosciutiassimo in Valle Camonica, è stato colto da un attacco cardiaco ed è morto in pochi minuti.

Vani gli interventi dei soccorritori, dell’equipe del 118 giunti sul posto. Il 52enne era impegnato in un’esercitazione di arrampicata su pareti rocciose, uno sport che praticava fin da giovane ed era un riferimento a livello nazionale.