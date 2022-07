Stalking, condannato commerciante della Valle Camonica

mercoledì, 20 luglio 2022

Brescia – Stalking, lesioni e diffamazione nei confronti della ex fidanzata, queste le accuse contro un commerciante della Valle Camonica, condannato a un anno e 3 mesi in primo grado al tribunale di di Brescia.

Gli episodi risalgono a sette anni fa, quando la ex aveva denunciato episodi di stalking, lesioni e diffamazione. Secondo la Procura il 45enne, residente in Bassa Valle Camonica, avrebbe in più occasioni procurato lesioni all’ex, mentre il commerciante ha respinto le accuse. Il legale del commerciante ha già fatto sapere, che dopo aver letto le motivazioni della sentenza,, ricorrerà in Appello.