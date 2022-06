Spaccio, nei guai per droga tre studenti minorenni a Chiavenna

sabato, 4 giugno 2022

Rogolo – Spaccio nei boschi della Valtellina, individuate due persone. I militari della Stazione di Delebio, sempre impegnati nel controllo del territorio con particolare riferimento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive, dopo aver ricevuto una segnalazione di movimenti di persone nelle zone boschive di Rogolo (Sondrio), sono prontamente intervenuti dove, dopo un attento e discreto servizio di osservazione, hanno individuato due persone sospette. Al momento dell’intervento, i due uomini si sono subito dati alla fuga lasciando un borsello contenente varie sostanze stupefacenti – cocaina, eroina e hashish – per un totale di oltre 270 grammi per un valore di qualche migliaio di euro. Nei pressi del luogo d’intervento è stato anche recuperato materiale per la preparazione ed il confezionamento delle dosi quali un bilancino di precisione e numerosi sacchetti di cellophane. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L’attività d’indagine della Stazione di Delebio, intanto, prosegue per individuare i soggetti che sono riusciti a fuggire.

Il sequestro è la dimostrazione dell’efficacia dell’azione di contrasto dei carabinieri e della validità del contributo delle segnalazioni che giungono dai cittadini alle pattuglie od alle caserme dell’Arma sparse in tutto il territorio della provincia di Sondrio.

Sempre sul fronte della lotta alla droga, tre giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, sono stati individuati e sottoposti a controllo a Chiavenna (Sondrio), poco prima dell’inizio delle lezioni. I tre, sospettati di essere intenti ad assumere stupefacente, sono stati trovati in possesso di hashish.