Spaccio nei boschi della Valtellina, arrestati quattro giovani

sabato, 26 novembre 2022

Civo (Sondrio) – Operazione antispaccio dei carabinieri della Compagnia di Chiavenna che hanno arrestato quattro persone trovati in possesso di sostanza stupefacente. I militari della Stazione di Traona e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna, dopo essersi appostati in una zona boschiva della località Cevo del comune di Civo (Sondrio) alle prime luci dell’alba sono entrati in un anfratto posto in zona impervia, in passato utilizzato come ricovero per gli animali, trovandovi all’interno quattro persone di origini marocchine, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, irregolari sul territorio nazionale, ancora appisolati e avvolti nei sacchi a pelo.

A seguito dell’immediata perquisizione, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro circa 112 grammi di hashish, 18 grammi di cocaina e 3,5 grammi di eroina, già suddivisi in confezioni pronte per la vendita, insieme alla somma di 5.200 euro, 2 coltelli con punta acuminata, alcuni telefoni cellulari e 2 bilancini di precisione.

I quattro stranieri sono stati pertanto dichiarati in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e tradotti presso la casa circondariale di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida. Ad uno di essi è stato inoltre contestato il reato di evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto nel comune di Melegnano (Milano).