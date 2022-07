Spaccio nei boschi della bassa Valtellina, tre arresti della Polizia di Stato

martedì, 19 luglio 2022

Sondrio – La Polizia di Stato prosegue l’azione di prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Nei giorni scorsi, sulla base di un’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Sondrio e coordinata dalla Procura della Repubblica di Sondrio, per il contrasto allo spaccio di stupefacenti nei boschi della basse valle, sono stati tratti in arresto a Milano, in esecuzione di ordinanza di misure cautelari disposte dal GIP di Sondrio, per mezzo degli operatori del commissariato di Mecenate, due soggetti marocchini e un soggetto algerino.

A carico dei predetti soggetti, tutti con precedenti penali, si ipotizza il reato di spaccio di sostanze stupefacente di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990, considerato che dell’indagine emergono numerosissime cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina nei confronti di molteplici acquirenti.