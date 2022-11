Spacciatore in monopattino arrestato dalla Squadra Mobile di Trento

venerdì, 4 novembre 2022

Trento – In Trentino la Polizia di Stato arresta spacciatore in monopattino. Nella serata di ieri personale della Squadra Mobile ha arrestato un 28enne, poiché resosi responsabile di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Il giovane era stato già notato, dagli agenti della Squadra Mobile, poiché solito muoversi, nel centro cittadino, a bordo di un monopattino scuro con un continuo atteggiamento guardingo, ed era stato, altresì, constatato che lo stesso era solito incontrarsi con tossicodipendenti e soggetti gravitanti nel sottobosco dei consumatori di stupefacenti.

Per tali ragioni veniva posto in essere uno specifico servizio, durante il quale si accertava che il 28enne di origini straniere, giunto a bordo del solito monopattino in un parco sito in pieno centro cittadino, veniva avvicinato, in rapida sequenza, da due diversi giovani, ai quali, dopo aver fatto una veloce sortita in un determinato punto a bordo della pista ciclabile, cedeva dei piccoli involucri. I due assuntori venivano, quindi, controllati dagli agenti, che appuravano che gli stessi avevano appena acquistato, rispettivamente, 20,64 gr di eroina e 4,58 gr di marijuana il primo, e 20,74 gr di eroina il secondo. Si procedeva, quindi, a bloccare lo spacciatore, che intanto aveva ceduto ad un terzo soggetto un ulteriore quantitativo di 5,14 gr di eroina, anch’esso recuperato. Si sequestravano, inoltre, ulteriori 20,68 gr di eroina che l’arrestato, come detto, aveva poco prima sotterrato a bordo della pista ciclabile, operazione, questa, che non era sfuggita agli operatori della Squadra Mobile.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire e sequestrare 33 confezioni di cocaina del peso di 25,10 gr, 16 confezioni di eroina del peso di 9 gr, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio e 1.050 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

ALTRE OPERAZIONI – Nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio svolta dalla Squadra Volanti della Questura di Trento, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la locale casa circondariale un soggetto trovato all’interno di un parco presso la zona nord della città.

In particolare, personale dipendente transitava nella predetta zona quando l’attenzione veniva attirata da un gruppetto di tre persone che si aggirava nei pressi di un parco e che, alla vista degli agenti, prontamente si dava alla fuga.

Prontamente, il personale intervenuto seguiva il gruppo che pochi metri dopo veniva bloccato e sottoposto a controllo mediante identificazione. Risultava così chiara la ragione della fuga: uno dei tre, da controlli in banca dati, risultata ricercato perché pendente a sua carico una condanna di un anno e mezzo di reclusione risultante dal cumulo di svariati reati nei confronti della persona.

Le Volanti procedevano pertanto a sottoporlo in stato di arresto e, dopo gli accertamenti di rito, ad accompagnarlo presso la locale casa circondariale per espiare la pena.

