martedì, 29 novembre 2022

Trento – Sospesa per un mese la licenza di un locale a Trento. Il questore di Trento, Maurizio Improta ha disposto il provvedimento dopo la rissa scoppiata tra due gruppi di clienti del locale avvenuta lo scorso 6 novembre.

La rissa è avvenuta all’esterno del locale per motivi futili e legati ad apprezzamenti su una ragazza e quando i due gruppi di giovani sono usciti dal bar è scoppiata la rissa: sul posto erano intervenuti polizia e carabinieri e nei guai finirono 3 giovani. Uno, oltre alle lesioni personali come gli altri due, deve anche rispondere, di resistenza a pubblico ufficiale per aver danneggiato un’auto dell’Arma.