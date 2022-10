Sondrio, inchiesta su Fabio Molinari: caccia ai complici

giovedì, 13 ottobre 2022

Sondrio – Proseguono le indagini sul dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio, Fabio Molinari, 45 anni, e adesso sarà sentite come persone informate dei fatti alcuni presidi e dirigenti amministrativi delle scuole della provincia di Sondrio e di Cremona che sarebbero state oggetto di pressioni da parte di Molinari per conferire incarichi. Gli inquirenti – i militari della Guardia di Finanza di Sondrio, coordinati dalla Procura – stanno cercando di capire il “metodo Molinari“, che consisteva in “pressioni indebite”.

Fabio Molinari (nella foto) è agli arresti domiciliari nell’abitazione di famiglia a Lovere (Bergamo), il Gip del tribunale di Sondrio, Antonio De Rosa, non ha alleggerito la misura cautelare, dopo l’interrogatorio di garanzia del dirigente scolastico di Sondrio, dove Molinari – sulla base della strategia definita con i suoi legali – non ha risposto alle domande del Gip.

Ora gli inquirenti stanno cercando di capire se presidi e dirigenti amministrativi di alcune scuole delle provincia di Sondrio e Cremona abbiano assecondato le richieste di Molinari. Le indagini della Procura della Repubblica e della Guardia di finanza di Sondrio sono partite da tre esposti, che hanno visto l’acquisizione da parte delle Fiamme Gialle di moltissima documentazione e controlli dal punto di vista contabile di bandi e determine dei consigli di istituto. L’inchiesta della Procura di Sondrio dovrà accertare se ci sono stati effettivamente comportamenti illeciti anche da parte dei dirigenti scolastici coinvolti.