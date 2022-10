Sondrio: aggredisce i carabinieri, 18enne finisce in carcere

lunedì, 10 ottobre 2022

Sondrio – Aggredisce i carabinieri, arrestato 18enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno tratto in arresto un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, ospite in una comunità educativa, l’altra sera in stato agitazione psicofisica ha aggredito i militari intervenuti due volte su richiesta degli operatori e degli altri ospiti da lui infastiditi senza motivo.

In occasione di entrambi gli interventi, l’esagitato è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sondrio e di seguito dimesso.

Nella mattinata di ieri, dopo essere rientrato nella struttura della comunità, ha iniziato a danneggiare gli arredi delle stanze scagliando vari oggetti contro i carabinieri nuovamente intervenuti. Il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto in carcere. Oggi l’udienza di convalida.