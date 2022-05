Smottamento ad Angolo Terme, evacuate cinque abitazioni

martedì, 24 maggio 2022

Angolo Terme – Momenti di paura in serata per una frana che si è staccata ad Angolo Terme (Brescia), con un tratto di strada che ha ceduto. Un violento temporale si è abbattuto sulla Valle Camonica in serata e ad Angolo si è verificata la frana. Alle 20.50 è arrivata la richiesta d’intervento ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e della sede di Darfo Boario Terme (Brescia) per una frana ad Angolo Terme con 30 metri di fronte. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco e i tecnici comunali.

Per la frana sono state evacuate 5 abitazioni. Non si registrano feriti. Sul posto durante la notte sono presenti i vigili del fuoco con funzionario di guardia. La situazione è al momento monitorata con l’ausilio di una fotoelettrica.