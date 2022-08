Si schianta sulle Tre Cime di Lavaredo, pilota di parapendio miracolato

lunedì, 15 agosto 2022

Dobbiaco – Pilota di parapendio miracolato: si schianta contro le rocce col parapendio, alcuni alpinista gli lanciano delle corde e viene salvato dall’elisoccorso. E’ accaduto sulle Tre Cime di Lavaredo: un pilota di 40 anni si trovava sui 2.700 metri, quando ha perso il controllo della vela ed è andato a sbattere contro la roccia poco sotto una vetta.

Le corde della vela l’hanno trattenuto sospeso, inoltre degli alpinisti in vetta lo hanno visto e gli hanno lanciato delle corde da roccia, quanto bastava per trattenerlo in attesa dell’elicottero che avevano chiamato. L’operatore dell’elicottero è stato verricellato al parapendista. Il pilota ha riportato traumi ed è stato trasportato all’ospedale di Cortina.