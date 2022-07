Scontro tra auto: un morto e un ferito grave nel Bresciano

Mazzano – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio sulla statale 45 bis “Gardesana Occidentale” all’altezza del chilometro 52, in prossimità del comune di Mazzano (Brescia). La strada è temporaneamente chiusa in ambe le direzioni. Il sinistro ha visto coinvolte due auto, con altrettante persone: un uomo di mezza età è deceduto sul colpo e un 31enne trasportato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia.

Sul posto sono presenti l’equipe medica del 118, la Polizia Stradale di Brescia, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, oltre ai tecnici Anas. La statale è stata chiusa per consentire gli interventi dei soccorritori.