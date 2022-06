Scontro tra auto sulla Provinciale 510 a Iseo: due feriti

lunedì, 20 giugno 2022

Iseo – Disagi e incolonnamenti all’alba sulla Provinciale 510 all’altezza di Iseo (Brescia) per un incidente stradale. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite due persone, un 25enne e un 50enne.

Sul posto sono giunte ambulanze, un mezzo di soxccorso avanzatio dall’ospedale, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi del sinistro. Durante la fase d’intervento dei soccorritori la strada è stata temporanemante chiusa, con incolonnamemnti in entrambe le direziooni. I due feriti sono stati stabilizzati sul posto e trasportati – in codice giallo – in ospedale.