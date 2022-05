Scontro tra auto e moto ad Artogne, ferito 42enne

giovedì, 26 maggio 2022

Artogne – Incidente all’alba in via Caduti della Resistenza ad Artogne (Brescia). Nello scontro tra un’auto e una moto è rimasto ferito un centauro di 42 anni, residente in zona, che ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato in ospedale. Scontro

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, quindi l’ambulanza di base, il mezzo di soccorso avanzato di 1° livello e l’elisoccorso dalla centrale operativa di Bergamo, con l’equipe medica che ha stabilizzato il 42enne e successivamente trasportato in ospedale. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto in centro ad Artogne.