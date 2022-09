Scontro tra auto e bici a Riva del Garda: gravissimo 12enne

lunedì, 5 settembre 2022

Riva del Garda – Gravissimo incidente stradale all’incrocio tra via Sant’Alesssndro e via Galanzana a Riva del Garda (Trento), per lo scontro tra auto e bici, che ha visto l’investimento di un ragazzo di 12 anni, in sella alla due ruote.

Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto dall’equipe medica, atterrata al campo sportivo Benacense con l’elisoccorso giunto dalla centrale Trentino Emergenza, con il supporto dei vigili del fuoco di Riva del Garda. Sul posto erano presenti anche l’ambulanza di Trentino Emergenza e la Polizia Locale di Riva del Garda, che ha effettuato i rilievi. Il 12enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento.