Sci in lutto, morta la campionessa camuna Elena Fanchini

mercoledì, 8 febbraio 2023

Pian Camuno (Brescia) – Valle Camonica e mondo dello sci in lutto per la morte di Elena Fanchini (nella foto). La sciatrice, 37 anni, stava combattendo da tempo una battaglia contro una lunga malattia: fu argento nella discesa libera ai Mondiali di Bormio-Santa Caterina Valfurva. Era sorella di Nadia, anche lei argento iridato nel 2013, e di Sabrina. Nel suo palmares anche due vittorie di Coppa del Mondo sempre in discesa (Lake Louise 2005 e Cortina d’Ampezzo 2015). Sofia Goggia le aveva dedicato la recente vittoria in discesa a Cortina. L’ex discesista della nazionale italiana negli ultimi anni ha lottato contro la malattia, che l’aveva colpita nel 2017, poi la scorsa estate è arrivata una recidiva.

La Federazione Italiana Sport Invernali ricorda la campionessa bresciana: “Un lutto ha colpito la squadra femminile di Coppa del mondo di sci alpino e tutta la famiglia degli sport invernali”. Il presidente Flavio Roda e l’intera Federazione Italiana Sport Invernali “sono vicini a Nadia, Sabrina, papà Sandro e mamma Giusi in queste tristi ore di sofferenza”.