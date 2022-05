Schianto sulla autostrada a Brescia, morto 42enne

mercoledì, 25 maggio 2022

Brescia – Schianto fatale, perde la vita un 42enne, di origine albanese e residente in Italia da anni, sulla A4 tra Brescia centro e Brescia Ovest. Sul posto sono giunti l’automedica e un’ambulanza con l’equipe medica del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Brescia. La vettura, con alla guida il 42enne, avrebbe tamponato un camion che era era fermo per un rallentamento. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale.

Il 42enne è la settima vittima della strada in una settimana in provincia di Brescia. Una strage e l’invito della forze dell’ordine è prestare maggiore attenzione e rispettare i limiti di velocità.