Schianto nella notte a Cerveno, ferito l’autista 45enne

mercoledì, 17 maggio 2023

Cerveno (Brescia) – Incidente stradale nella notte a Cemmo di Cerveno (Brescia), con un 45enne che è finito con una vettura contro un ostacolo e l’autista ha riportato contusioni e traumi.

Sul posto, in via Nisole a Cerveno, poco dopo le 3, sono giunti l’ambulanza dell’Arnica di Berzo Demo, l’automedica dall’ospedale di Esine e l’elisoccorso da Brescia, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Breno e i vigili del fuoco. L’equipe medica ha stabilizzato il 45enne e trasportato con l’elisoccorso in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Sono statu effettuati dal Radiomobile i rilievi dell’incidente, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la sede stradale