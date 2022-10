Riva del Garda, intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un cane

venerdì, 7 ottobre 2022

Riva del Garda – Pomeriggio movimentato per i vigili del fuoco di Riva del Garda, intervenuti in località Pregasina per un soccorso animale. Dalle prime informazione sembrava che un cane fosse incastrato in una tubazione o simile in una qualche struttura adiacente la strada comunale. Foto @VVF Riva.

Arrivati sul posto un cane di razza jack Russel di proprietà di una coppia di turisti invece si era allontanato in un canalone e presumibilmente era caduto nella boscaglia. La squadra dopo aver fatto un sopralluogo ha iniziato le ricerche con due linee a pettine individuando una decina di minuti più tardi il cagnolino ferito. Tre vigili si sono addentrati per circa 150 metri tra i rovi con una pendenza dell’ 80% e lo hanno recuperato. I proprietari che lo davano per perso hanno espresso forte gratitudine tra le lacrime al personale intervenuto e lo hanno prontamente portato dal veterinario a causa delle ferite riportate.