Rimosso proiettile della Seconda Guerra Mondiale a Darfo

martedì, 19 luglio 2022

Darfo Boario Terme – Rimosso un proiettile della Seconda Guerra Mondiale in via Ramus a Darfo Boario Terme (Brescia). Gli artificieri del 10° reggimento Genio guastatori di Cremona sono intervenuti a Montecchio per rimuovere il piccolo proiettile di 7,5 centimetri.

Il residuato bellico non poteva esplodere perché privo dell’innesco principale ma, contenendo esplosivo, era comunque di un oggetto pericoloso. Gli artificieri del 10° reggimento di Cremona hanno prelevato il proiettile, lo hanno deposto in una cassetta sigillata, poi è stata fatta brillare. In passato era stati rinvenuti a Darfo e in Valle Camonica e fatti brillare altri ordigni della Seconda Guerra Mondiale.