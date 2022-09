Ricettazione e prodotti falsi: 62enne finisce in carcere a Trento

lunedì, 26 settembre 2022

Borgo Valsugana – Arrestato dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Borgo Valsugana (Trento) un cittadino straniero, 62enne, residente in provincia di Bolzano. I carabinieri di Borgo Valsugana stavano effettuando un classico posto di controllo lungo la strada principale della Valsugana, ovvero la strada statale 47, quando hanno notato un autovettura station wagon con a bordo due persone che procedeva alquanto veloce ma nella corsia opposta di marcia a quella ove erano posizionati i militari. Decidevano subito, una volta risaliti in auto, di fermare poco avanti il veicolo con i due a bordo. Dal controllo effettuato emergeva nei confronti del conducente un decreto di ripristino dell’ordine di carcerazione per i reati di ricettazione ed introduzione e commercio nello stato di prodotti falsificati, tanto perché il tribunale di Bolzano lo aveva condannato in via definitiva nell’autunno del 2020. L’altro, un familiare anch’egli residente nella provincia di Bolzano, è risultato incensurato e senza colpe e pertanto rilasciato appena dopo il controllo.

L’arrestato, invece, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Trento è stato rinchiuso nella casa circondariale di spini di Gardolo.