Recuperato escursionista in difficoltà al Passo della Manina

venerdì, 3 febbraio 2023

Schilpario (Bergamo) – Intervento di recupero per un escursionista in difficoltà in zona Passo della Manina nel comune di Schilpario (Bergamo) ad una quota di 1800 metri.

La sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato una squadra terrestre giunta da Darfo Boario Terme (Brescia), Saf neve con quad cingolato, il Drago 81dell’elinucleo di Varese e tramite Soreu 118 anche i tecnici del Soccorso Alpino Orobico. La persona è stata recuperata dal Drago81 e affidata in piazzola a Valbondione (Bergamo) al personale medico del 118 per le cure.